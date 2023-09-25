وفاة شخصين في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقي شخصان حتفهما في حادث انقلاب بمحور "منفلوط تينيدة" في مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد.

وصول جثمانين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوصول جثمانين إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام.

وتبين أن سيارة خاصة انقلبت عند الكيلو 50 من محور "تينيدة منفلوط"، مما أدى إلى وفاة كل من: فايز هلال عمران مفتاح 73 سنة من مركز منفلوط بأسيوط، وعبدالقادر مبروك مسعود عوض. 77 سنة من مركز منفلوط بأسيوط.

وتوجهت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الداخلة العام، فيما تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.