الهلال والجبلين بدون أهداف.. الرائد متأخر أمام النجمة في الشوط الأول

كأس خادم الحرمين

تعادل فريق الهلال السعودي أمام نظيره الجبلين بدون اهداف ، فى شوط المباراة الأول التى تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

فرصة الهلال السعودي الضائعة في الشوط الاول

الهلال لا يهدأ.. ميتروفيتش يهدد لكن أبو ليلى في الموعد#كاس_خادم_الحرمين_الشريفين#أغلى_الكؤوس pic.twitter.com/cwfe3F7GGs — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) September 25, 2023

فرصة الجبلين

تقدم النجمة

وعلى الجانب الأخر، تقدم فريق الكرة الاول بنادي النجمة على نظيره الرائد بنتيجة هدفين دون رد، في شوط المباراة الاول الذى يجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين.

سجل النجمة الهدف الاول فى الدقيقة 11 عن طريق اللاعب الحاج عثمان باري، وأضاف الهدف الثاني ألانا في الدقيقة 13 من عمر المنعطف الاول.