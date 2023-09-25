عاجل
الدكتور أيمن محسب: تكلفة مشروعات الصعيد في السنوات الأخيرة تعادل مصروفات 100 عام
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس خادم الحرمين

الهلال والجبلين بدون أهداف.. الرائد متأخر أمام النجمة في الشوط الأول

الهلال والجبلين
الهلال والجبلين

تعادل فريق الهلال السعودي أمام نظيره الجبلين بدون اهداف ، فى شوط المباراة الأول التى تجمع الفريقين حاليًا، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

txt

كأس خادم الحرمين.. تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام الجبلين

txt

الهلال السعودي يُلاقي الجبلين اليوم في كأس حادم الحرمين

 

فرصة الهلال السعودي الضائعة في الشوط الاول 

فرصة الجبلين 

 

تقدم النجمة 

وعلى الجانب الأخر، تقدم فريق الكرة الاول بنادي النجمة على نظيره الرائد بنتيجة هدفين دون رد، في شوط المباراة الاول الذى يجمع الفريقين حاليًا ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشرفين.

سجل النجمة الهدف الاول فى الدقيقة 11 عن طريق اللاعب الحاج عثمان باري، وأضاف الهدف الثاني ألانا في الدقيقة 13 من عمر المنعطف الاول.

 

الجريدة الورقية