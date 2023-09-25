الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس خادم الحرمين.. تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام الجبلين

الهلال السعودي
الهلال السعودي

اعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادي الهلال السعودي تشكيله الرسمي لمباراة الجبلين التى ستجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين.

 

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الهلال بالقوة الضاربة أمام الجبلين في كأس الملك السعودي 2024

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الهلال السعودي يُلاقي الجبلين اليوم في كأس حادم الحرمين

تشكيل الهلال السعودي لمباراة الجبلين بكأس خادم الحرمين

في حراسة المرمى: بونو
في الدفاع: سعود، كوليبالي، تمبكتي، ياسر
في الوسط: سلمان، نيفيز، سالم، مالكوم
في الهجوم: الحمدان ، ميتروفيتش

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الجبلين في كأس الملك السعودي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

 

وتذاع مباراة الهلال والجبلين في كأس الملك السعودي عبر قنوات “SSC”.

وتعادل الهلال في مباراتين متتاليتين، أولها أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا، والثانية أمام ضمك في الدوري السعودي.

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