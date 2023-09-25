كأس خادم الحرمين.. تشكيل الهلال السعودي الرسمي أمام الجبلين

اعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الاول بنادي الهلال السعودي تشكيله الرسمي لمباراة الجبلين التى ستجمعهما بعد قليل، ضمن منافسات بطولة كاس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الهلال السعودي لمباراة الجبلين بكأس خادم الحرمين

في حراسة المرمى: بونو

في الدفاع: سعود، كوليبالي، تمبكتي، ياسر

في الوسط: سلمان، نيفيز، سالم، مالكوم

في الهجوم: الحمدان ، ميتروفيتش

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الجبلين في كأس الملك السعودي في تمام السادسة بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة.

وتذاع مباراة الهلال والجبلين في كأس الملك السعودي عبر قنوات “SSC”.

وتعادل الهلال في مباراتين متتاليتين، أولها أمام نافباخور في دوري أبطال آسيا، والثانية أمام ضمك في الدوري السعودي.