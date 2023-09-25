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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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وفاة زعيم المافيا الإيطالية ماتيو ميسينا عن عمر يناهز 61 عامًا

زعيم مافيا إيطاليا
زعيم مافيا إيطاليا

توفي ماتيو ميسينا دينارو، زعيم مافيا كاستيلفيترانو، الذي اعتقل في 16 يناير بتهمة تدبير بعض أفظع الجرائم التي ارتكبتها كوزا نوسترا، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

ويبلغ عمر الرجل، الذي كان يعاني من سرطان القولون منذ ثلاث سنوات، 61 عاما ودخل في غيبوبة طويلة منذ يوم الجمعة.

 

 وفي أغسطس، نُقل من سجن شديد الحراسة في لاكويلا وأُدخل إلى مستشفى سان سلفاتوري بالمدينة، بسبب تدهور حالته الصحية و"عدم توافقها" مع نظام السجن الذي كان محتجزا فيه.

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