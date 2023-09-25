أمريكا تُهدي بولندا قرضًا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعها

أكدت "وزارة الخارجية الأمريكية"، أن الولايات المتحدة، ستُهدي بولندا قرضًا بقيمة ملياري دولار لتحديث دفاعها، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي " الروسية، مساء اليوم الإثنين.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي: "الولايات المتحدة فخورة بالإعلان عن توقيع اتفاقية قرض مباشر لبولندا بقيمة ملياري دولار لدعم تحديث قطاع الدفاع البولندي".

تُجدر الإشارة إلى أن الأموال المخصصة ستساعد في تعزيز جهود تحديث الدفاع في بولندا وتساهم في تعزيز الجناح الشرقي لحلف الناتو.

وأعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، في وقت سابق، أن وارسو لم تعد تنقل أي أسلحة إلى أوكرانيا، أنها تعمل بنشاط على تسليح نفسها.

أمريكا تُطالب بولندا بـ "توضيح" قرارها وقف الدعم لأوكرانيا

طلبت "الولايات المتحدة"، من بولندا تفسيرات بشأن قرارها وقف الدعم لأوكرانيا، إذ أن موقف وارسو المُحدد بشأن دعم كييف"لا يزال غير واضح"، حسبما نقلت "بلومبرج" عن مسؤول رفيع بالبنتاجون، السبت.

وقال مسؤول البنتاجون الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن الخلافات بين كييف ووارسو لم تصل بعد إلى مرحلة "التصدع" في التحالف الداعم لأوكرانيا.

بدوره، قال دبلوماسي أوروبي لم يذكر اسمه إن المسؤولين البولنديين أكدوا لنظرائهم الأجانب أن بلادهم ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا، وإن كان ذلك الدعم "من الحجم الصغير".

وأكد المسؤول الأوروبي أن الوقف الكامل للدعم العسكري من وارسو يمكن أن "يقوض وحدة الناتو".

من جهته، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيتسكي، يوم الأربعاء الماضي، إن وارسو توقفت عن إمداد أوكرانيا بالأسلحة، "لأنها ستركز على تسليح نفسها بصورة نشطة".

وفي الوقت نفسه، أعلنت سلطات البلاد عدّة مرات ملاحظتها أن وارسو تحتل المرتبة الثالثة في الإمدادات العسكرية إلى كييف بعد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وفي نهاية يوليو الماضي، أصبح معروفا أن بولندا قدّمت مساعدة للقوات المسلحة الأوكرانية بقيمة 3 مليارات يورو.