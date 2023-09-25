مفاجأة.. نيمار يطلب إقالة جيسوس من الهلال

طالب نيمار جونيور، لاعب الهلال السعودي الجديد، من إدارة الزعيم رحيل المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للفريق، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بين الثنائي خلال الفترة الماضية.

وكشفت "سبورت" الإسبانية تفاصيل الأزمة التي حدثت بين نيمار وجيسوس، حيث أكدت على أن المدرب البرتغالي قام بتوبيخ اللاعب البرازيلي أمام اللاعبين في غرفة الملابس.

وأكدت أن اللاعب البرازيلي لم يتحمل الإهانة التي وُجهت له من قبل جيسوس، حيث طالب الإدارة بإقالة الأخير بعد تعامله السيء معه عقب مباراة ونافباخور الأوزبكي بدوري أبطال اَسيا.

وأوضحت أن الدولي البرازيلي لم يقدم المستوى المأمول منه خلال مباراة البطل الأوزبكي، حيث قدم مستويات سيئة، كما أنه كان أمام الطرد بعد السلوك الذي أظهره خلال اللقاء.

وشددت الصحيفة الإسبانية أن إدارة الهلال عقدت جلسة مع وكيل جيسوس وقاموا بتحذيره بإن المدرب سيرحل في حالة لم تتحسن نتائج الفريق خلال الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر أن نيمار انتقل لصفوف الهلال أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قام الزعيم بدفع 90 مليون يورو لمدة موسمين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.