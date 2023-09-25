السفير خير: مبادرة نبض العرب للسودانيين هدفها التصدي للمشاكل التي تواجههم خاصة الصحة والتعليم

في إطار تخفيف آثار الحرب المدمرة على الشعب السوداني في الداخل والخارج ينعقد اجتماع في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا يوم الثلاثاء ا لدعم مبادرة "نبض العرب" لإسناد السودانيين المتأثرين بهذه الحرب.

يشارك في الاجتماع السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية راعي المبادرة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق لجمهورية مصر العربية رئيس اللجنة العليا للمبادرة ، والدكتور كمال حسن على الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية نائب رئيس اللجنة العليا للمبادرة، وعدد كبير من الرؤساء والأمناء العاميين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة، وعدد من الشخصيات العامة الناشطة والمهتمة بالعمل الإنساني والاجتماعي في المنطقة العربية.

تقديم تنوير عن مبادرة نبض العرب ومحاور عملها وأهدافها

صرح الوزير المفوض محمد خير عبد القادر مدير إدارة المنظمات والاتحادات العربية بجامعة الدول العربية أن هدف الاجتماع هو تقديم تنوير عن مبادرة نبض العرب ومحاور عملها وأهدافها.

واستعراض الظروف الصعبة التي يواجهها السودانيين المتأثرين بالحرب في السودان والاطلاع على الإجراءات التي قامت بها "مبادرة نبض العرب" للتصدي للمشاكل التي تواجههم في الداخل والخارج وبخاصة قضايا الإيواء والصحة والتعليم والدعم النفسي والاجتماعي وتوضيح ما هو مطلوب لتحقيق أهداف المبادرة في المرحلة القادمة من خلال شرح مجالات العمل المشترك وفرص التعاون والتنسيق مع آليات عمل المبادرة.