افتتاح مواقع الغوص الجديدة بمياه البحر الأحمر

نائبًا عن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ورعايته ، افتتح اللواء محمد البندارى السكرتير العام للمحافظة ، مواقع الغوص الجديدة في الغردقة رسمياً. بالتعاون مع جمعية المحافظة على البيئة في الغردقة (هيبكا)، و محميات البحر الأحمر .

حضر الافتتاح المستشار العلمي لمحافظ البحر الأحمر وجمعية هيبكا الأستاذ الدكتور محمود حنفي ودكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر ومحمد نور الدين فريد مدير عام جمعية هيبكا. كما شهد الحفل حضورًا كبيرًا من ممارسي رياضة الغوص ومؤسسات المجتمع المدني.

نقل اللواء محمد البندارى تحية اللواء عمرو حنفى لجميع الحضور، مشيرًا إلى اهتمامه البالغ بهذا الحدث المميز على أرض المحافظة، كما أكد البندارى على أهمية هذا الحدث على المستوى العلمي والعملى، وتحقيق أهم الأهداف التي تسعى لها المحافظة بالحفاظ على البيئة البحرية والشعاب المرجانية، وجذب انتباه السائحين بصناعة أماكن غطس جديدة تؤثر إيجابياً على زيادة نسبة السائحين بالبحر الأحمر.

وأوضح المستشار العلمي لمحافظ البحر الأحمر وجمعية هيبكا الأستاذ الدكتور محمود حنفي أنه تم إنشاء هذه المواقع الجديدة للغوص بعد سنوات من المراقبة والمتابعة لحالة الشعاب المرجانية من قبل فريق هيبكا ومحميات البحر الأحمر. حيث زادت معدلات التنمية وتدفق السياح بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى ازدياد معدلات الغوص على الشعاب المرجانية الطبيعية بشكل كبير.

وأضاف أنه نظرًا للحاجة الملحة للحد من الاستخدام المفرط لهذه الموارد، قامت جمعية هيبكا بالتعاون مع محميات البحر الأحمر والجهات الحكومية بمبادرة لإيجاد حلاً. حيث تم وضع رؤية لإنشاء شعاب مرجانية صناعية من خلال إغراق معدات حربية وإنشاء 7 مواقع جديدة للغوص أمام سواحل مدينة الغردقة برعاية وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

وأشار الدكتور تامر كمال مدير محميات البحر الأحمر إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى زيادة عدد مواقع الغوص، وحماية الشعاب المرجانية الطبيعية، وتقديم تجربة غوص جديدة وفريدة تحت الماء، وتعزيز السياحة المستدامة للمحافظة على البيئة والشعاب المرجانية الرائعة في الغردقة.

وعرض الدكتور أحمد غلاب أنه أثناء الغوص في المياه الصافية المحيطة بالقطع العسكرية، يمكن للزائرين اكتشاف الكنوز المخفية والكائنات البحرية التي ستجتذبها تلك المعدات الحربية، والاستمتاع بمشاهدة اندماج التاريخ مع الطبيعة، بالإضافة إلى الأهمية التاريخية التي ستمكن هواة الغوص من استكشاف مجموعة من المعدات العسكرية التي لعبت دورًا حاسمًا في تاريخ مصر الحربي. حيث تروي كل قطعة قصة مؤثرة عن الشجاعة والتضحية.