غضب ملكي من حكم ديربي ريال مدريد وأتلتيكو

شهد دربي أتلتيكو مدريد والريال عدد من الحالات التحكيمية الجدلية، والتي فجرت غضب الجهاز الفني لـ الملكي ولاعبوه، بعد الخسارة بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني لهذا الموسم.

وخسر ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني لصالح منافسه التقليدي برشلونة، بعدما حل الملكي في المركز الثالث بـ 15 نقطة، بينما برشلونة متصدر المسابقة بـ 16 نقطة.

وكشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن هناك حالة من الغضب الكبيرة وسط لاعبو والجهاز الفني لريال مدريد، بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد والأخطاء التحكيمية الكثيرة طوال المباراة من قبل الحكم خافيير ألبيرولا روخاس.

وشددت الشبكة الإسبانية على أن لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد، حاول تقديم مستوياته الفنية المعتادة لكنه لم يكن في حالة فنية جيدة.

وأوضحت "ديفنسا سنترال" أن لوكا لعب دور القائد، حيث اقترب من حكم المباراة وتكلم معه حول القرارت التحكيمية خلال اللقاء.

وأشارت إلى أنه على الرغم من الاحترام الكبير الذي منحه مودريتش للحكم إلا أنه لم يفلت من عقوبة البطاقة الصفراء التي حصل عليها.

وشهد النفق المؤدي لغرفة الملابس انفعال مودريتش على حكم المباراة، حيث قال: "لا يأخذونا على محمل الجد.. يا له من أمر مخزٍ".

الجدير بالذكر أن كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، قرر استبدال لوكا بعد انتهاء الشوط الأول منديربي مدريد.

لمتابعة المزيد من الأخبار على قناة بوابة الوفد الإلكترونية بالواتساب اضغط هنا