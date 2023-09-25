الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الاتحاد الألماني يعاقب مدافع أجسبورج بالإيقاف

أجسبورج
أجسبورج

أصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرارًا بمعاقبة آرني إنجلز مدافع أوجسبورج بالإيقاف مباراتين ، عقب حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه مطلع هذا الأسبوع بالدوري الألماني.
 

txt

موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

وأوضح الاتحاد الألماني للعبة عبر بيان رسمي أن نادي أوجسبورج تقبل العقوبة التي يغيب البلجيكي إنجلز بعدها عن المباراتين المقبلتين أمام فرايبورج ودارمشتاد ضمن منافسات الدوري الألماني 

وكان اللاعب قد تعرض للطرد خلال المباراة التي انتهت بفوز أوجسبورج على ماينز بثنائية لهدف ،  أول أمس بسبب تدخل عنيف مع المغربي أيمن برقوق لاعب ماينز.                                  

حكيمي وتهديد بالإيقاف ..

بات المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ، مهددًا بالإيقاف من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ، على خلفية ما بدر منه عقب مواجهة فريقه الماضية أمام مارسيليا.
وانتهى اللقاء بتفوق باريس برباعية من دون رد.

وفي هذا الصدد “أشارت صحيفة "باريزيان" ، الفرنسية اليوم الاثنين ، إلى أن حكيمي يواجه خطر الإيقاف على خلفية توجيبه هتافات عنصرية لجماهير مارسيليا عقب الفوز الأخير عليهم.
وواصلت ، رابطة الدوري ستحقق في الواقعة وإذا كان هناك تجاوزًا من اللاعب فسيتم توقيع عقوبة مالية عليه ، إضافة إلى قرار بالإيقاف.

مواد متعلقة

فخري لاكاي يقود تشكيل بيراميدز الرسمي لمباراة البنك الاهلي في الدوري المصري

موعد انطلاق كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي

سيدات سلة الأهلي يفزن على السكة الحديد ببطولة منطقة القاهرة
الجريدة الورقية