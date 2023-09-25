الاتحاد الألماني يعاقب مدافع أجسبورج بالإيقاف

أصدر الاتحاد الألماني لكرة القدم، اليوم الإثنين، قرارًا بمعاقبة آرني إنجلز مدافع أوجسبورج بالإيقاف مباراتين ، عقب حصوله على البطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه مطلع هذا الأسبوع بالدوري الألماني.



وأوضح الاتحاد الألماني للعبة عبر بيان رسمي أن نادي أوجسبورج تقبل العقوبة التي يغيب البلجيكي إنجلز بعدها عن المباراتين المقبلتين أمام فرايبورج ودارمشتاد ضمن منافسات الدوري الألماني

وكان اللاعب قد تعرض للطرد خلال المباراة التي انتهت بفوز أوجسبورج على ماينز بثنائية لهدف ، أول أمس بسبب تدخل عنيف مع المغربي أيمن برقوق لاعب ماينز.

حكيمي وتهديد بالإيقاف ..

بات المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي ، مهددًا بالإيقاف من قبل رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم ، على خلفية ما بدر منه عقب مواجهة فريقه الماضية أمام مارسيليا.

وانتهى اللقاء بتفوق باريس برباعية من دون رد.



وفي هذا الصدد “أشارت صحيفة "باريزيان" ، الفرنسية اليوم الاثنين ، إلى أن حكيمي يواجه خطر الإيقاف على خلفية توجيبه هتافات عنصرية لجماهير مارسيليا عقب الفوز الأخير عليهم.

وواصلت ، رابطة الدوري ستحقق في الواقعة وإذا كان هناك تجاوزًا من اللاعب فسيتم توقيع عقوبة مالية عليه ، إضافة إلى قرار بالإيقاف.