"استمالات الإقناع في الإعلانات الإلكترونية".. دكتوراه بإعلام الأزهر

حصل الباحث طاهر أبو زيد أحمد المدرس المساعد بمعهد الإسكندرية العالي للإعلام، على درجة الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عن موضوع “استمالات الإقناع في الإعلانات الإلكترونية وعلاقتها بصورة العلامة التجارية لدى العملاء” -دراسة تطبيقية.

تكونت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذة الدكتورة همت حسن السقا أستاذ الإعلام والعلاقات العامة بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق (مشرفا ورئيسا) والأستاذ الدكتور رضا عبدالواحد أمين عميد كلية الإعلام جامعة الأزهر (مناقشا داخليا) والأستاذ الدكتور محمد محفوظ الزهري أستاذ العلاقات العامة والإعلان بكلية التربية النوعية جامعة سوهاج (مناقشا خارجيا).

تناول الاستمالات العقلانية كأهم أنواع الاستمالات العقلانية

وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج العامة في مجال إدارة الحملات الإعلانية الإلكترونية حيث اعتمدت أغلب العلامات التجارية على استخدام كافة الوسائل الإعلانية المتاحة للوصول إلي أكبر قدر ممكن من العملاء وجاء موقع فيس بوك أكثر المواقع الإلكترونية وٱهمها نشرا للإعلانات الإلكترونية.

ركزت كافة العلامات التجارية على تناول الاستمالات العقلانية كأهم أنواع الاستمالات العقلانية خاصة الاستشهاد بالمعلومات والوقائع الحقيقية.

وٱكدت الدراسة علي أن العلامات التجارية حاولت الاستفادة من تناول واستخدام استراتيجية نمط الحياة كٱهم الاستراتيجيات التي تتعلق بالمستهلك وذلك من خلال التركيز علي بيع مواصفات المنتج عن بيع المنتج نفسه

بالإضافة إلى وجود اهتماما ملحوظا بأهمية الأبعاد المعرفية لصور العلامة التجارية من خلال التركيز علي اسم وهيئة وشكل العلامة التجارية لتثبيتها في ذهن العميل .

وأوصت الدراسة على المستوى التطبيقي بضرورة إشراك عملاء العلامات التجارية في إعداد الحملات الإعلانية للاستفادة من عوامل التأثير الأكثر جذبا لديهم فيما أوصت على الجانب الأكاديمي بضرورة إجراء مزيد من الدراسات العلمية عن آليات توظيف الاستمالات الإقناعية داخل الإعلانات الإلكترونية واقترحت الدراسة نموذج علمي لما تكون عليه الاستمالات الإقناعية داخل الإعلانات الإلكترونية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من كافة الجوانب.