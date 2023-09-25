محافظ القاهرة يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

بعث اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف هذا نصها: " يطيب لي ان ابعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالانابة عن ابناء القاهرة بأصدق التهاني واسمى آيات الاحترام بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف داعيا المولى عز وجل ان يعيد هذه الذكرى العطرة على سيادتكم وشعب مصر وعلى شعوب امتنا العربية والاسلامية بالخير واليمن والبركات وان يحقق على ايديكم كل ما يصبو اليه شعبنا من امن وسلام واستقرار وان تواصل مصرنا مسيرتها نحو المزيد من التقدم والرخاء".

كما بعث محافظ القاهرة برقية تهنئة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف أعرب فيها عن اجمل التهاني مقرونة باطيب الامنيات بمناسبة حلول الذكرى العطرة للمولد النبوي الشريف داعيا المولى سبحانه وتعالى ان يعيد هذه الايام المباركة على مصرنا الغالية والامة العربية والاسلامية بالخير والبركات وان يوفقنا جميعا لما فيه الخير لوطننا العزيز.

كما بعث محافظ القاهرة برقية تهنئة الى فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر ،والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف و الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ و الفريق اول محمد احمد زكي وزير الدفاع والانتاج الحربي ، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، وقادة القوات المسلحة والشرطة ، ووكلاء مجلسي النواب والشيوخ والسادة المحافظين واعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يذكر أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة يرافقه اللواء أركان حرب طارق الشاذلى قائد المنطقة المركزية العسكرية ، واللواء أشرف الجندى مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وضع إكليلًا من الزهور على مقابر شهداء المنطقة العسكرية بالخفير وقراءة الفاتحة على أرواحهم الزكية، وذلك احتفالا بالذكرى الـ ٥٠ لإنتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

يوم الـسادس من أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة

وأكد محافظ القاهرة أن يوم الـسادس من أكتوبر سيظل شاهداً على قوة وعزيمة الإرادة المصرية وبطولة أبنائها البواسل من القوات المسلحة، فى الحفاظ على وحدة أرضها وعزة وكرامة شعبها لتظل قواتنا المسلحة وجيشنا درعاً وسيفاً للوطن فى الحرب وسواعد للبناء والتنمية فى السلم.