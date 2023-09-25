صيد 2008 يهزم جينيس بدوري منطقة الجيزة لكرة القدم

تمكن فريق 2008 لكرة القدم بصيد الدقي من الفوز على نظيره جينيس بنتيجة 8 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري منطقة الجيزة.

أحرز أهداف الصيد اللاعبين: مسلم هشام، يوسف اشرف، يحيي محمد، محمود خالد، أدم أحمد، أدم وائل هدف لكلا منهما، و محمد خالد هدفين.

وضمت قائمة الفريق اللاعبين يوسف هشام، ياسين محمد، مسلم هشام، على محمد، ياسين محمد، على محمد، محمود محمد، أدم وائا، محمود خالد، يوسف أشرف، يحيي محمد، يوسف محمد، محمد مصطفى، ياسين عماد الدين، يوسف رامى، ادم احمد، مالك هشام، عمر هيثم، ادم محمد، يوسف حاتم، سليم احمد.



الجهاز الفنى والادارى:

الكابتن نبيل البحطيطي مدير قطاع الناشئين، الكابتن محمد بدوي مدير اداري القطاع، الكابتن مسعد متولى المدير الفنى، الكابتن محمد وليد مساعد مدرب، الكابتن هانى مدرب حراس مرمى، الكابتن عمر فرج علاج طبيعي، الكابتن السيد عبدالعال اداري الفريق.