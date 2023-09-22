صيد الدقي يهزم حدائق الأهرام فى بطولة منطقة الجيزة للكرة الطائرة

استطاع فريق 17 سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقي الفوز على نظيره حدائق الاهرام بنتيجة 3 / صفر فى المباراة التى جمعت الفريقين بملعب نادي الزمالك فى اطار منافسات الجولة الأولى ببطولة منطقة الجيزة.



مثل صيد الدقي اللاعبين: خالد عمرو سند، احمد محمد حسين، عمر أحمد مختار، حازم محمد كمال، عمر مصطفي محمود، حسن ايمن محمود، ياسين مازن محمد، عمر محمد هشام، عبدالله احمد محمد، على صفوان، ادم محمد عبد الرؤف، بدر احمد الرؤف، يوسف محمد رفعت، كريم محمد حسين، مصطفي محمد مصطفي، على طارق عبدالمنعم، ياسين احمد علي، فارس محمد، يوسف مطر، عبدالرحمن مختار.



الجهاز الفني والاداري:

كابتن محمود غزال رئيس الجهاز، كابتن جاسر نشأت مدير القطاع، كابتن احمد عبد الحليم مدرب الفريق، كابتن جيلان فضل محلل تقني، كابتن وائل حسين مدرب أحمال، دكتور احمد الزيات طبيب الفريق، كابتن شعبان عبد الصبور المدير الإداري، كابتن هاني عارف اداري القطاع، مسعد جمعه خدمات معاونة.