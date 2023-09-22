إدريس ينهى أزمة سفر لاعبة السباحة مع نادي الصيد واستمرار إجراءات التحقيقات

أجرى المهندس ياسر إدريس رئيس الاتحاد المصرى للالعاب الماء وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولى ونائب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية مع المهندس عبد الله غراب رئيس مجلس إدارة نادى الصيد المصرى اتصالا تبيفونيا ، طالبه خلاله بالموافقة على سفر السباحة لوجين عبد الله للمشاركة فى بطولة خارجية والمؤهلة للبطولة العالم ، مع الاستمرار فى كافة الإجراءات الخاصة بالنادى مع اللاعبة ، أو التحقيقات الموسعة التى سوف يجريها الاتحاد مع النادى واللاعبة بناء على قرار الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بتشكيل لجنة فنية من الاتحاد للتحقيق فى الأزمة التى أثيرت فى الآونة الأخيرة .

قال إدريس إن رئيــس نادي الصيد رحب ببيان معالي وزير الشباب والرياضـة بخصوص لاعبة النادي لوجين عبدالله مؤكداً تعاون النادي الكامل مع اللجنة المشكلة من الاتحاد المصــري للسباحة.

وأضاف إدريس أن مجلس إدارة نادي الصــيد أبدى حرصه الشديد علي مصلحة اللاعبة ، وأنه لا يتعنت فى اى شيء يخص البطلة الواعدة ، وتأكيدا على حسن النية الكامل لمجلس الإدارة ، على الرغم من عدم تلقي النادي حتي تاريخه اي خطابات رسمية تفيد طلب اللاعبة المشاركة في بطولة خارجية علي نفقتها الخاصة، إلا أن النادي بادر بالموافقة فور أتصاله بمجلس إدارة النادى الذى أكد أن النادى ليس لديه مانع من سفر اللاعبة للمشاركة في البطولة الخارجية المؤهلة لبطوله العالم حتي يتسني لها اللحاق بموعد التسجيل دون الاخلال باستكمال واستمرار التحقيق والحفاظ الكامل علي حقوق النادي القانونيـة.