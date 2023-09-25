تحسن ملحوظ في الطقس ليلًا.. درجات الحرارة

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس في تلك الأيام، مؤكدة أنه خلال تلك الأيام نشهد ارتفاعات فى قيم درجات الحرارة، حيث إنها أعلي من المعدل الطبيعي من درجتين إلى ثلاث درجات فى معظم محافظات الجمهورية.

وأضافت غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أن ارتفاع قيم الحرارة ناتج عن تأثرنا بامتداد مرتفع جوي فى طبقات الجو العليا، مما يعمل على حبس الرطوبة وزيادة فتر ات سطوع أشعة الشمس.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن ارتفاع درجات الحرارة نشهده فقط خلال فترات النهار، تحديدا فى فترات الظهيرة، موضحة أن الأجواء حارة نهارا على المناطق الشمالية، شديدة الحرارة على المناطق الجنوبية، ولكن مع دخول فترات الليل يحدث انخفاض فى درجات الحرارة، ويكون محلوظا خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

الشبورة المائية

وتابعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال فترات الليل تصل درجات الحرارة إلى 23 و24 درجة مئوية على المناطق الشمالية، لافتة إلى أنه مع الاستقرار فى الأحوال الشبورة المائية هي الظاهرة الموجودة تلك الفترة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 31 - 23

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 38 -27

أسوان 42 - 27

سوهاج 38 - 23

المنيا 37 -21