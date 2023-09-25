مشاهدة مباراة الهلال والجبلين اليوم في كأس خادم الحرمين

بث مباشر ( يلا شوت ) مشاهدة مباراة الهلال والجبلين اليوم في كأس خادم الحرمين،يستعد نادي الهلال السعودي لخوض مباراة هامة أمام نادي الجبلين في إطار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. يتطلع الهلال إلى تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور الـ32 من البطولة، في حين يسعى نادي الجبلين إلى إحراج الهلال وتحقيق مفاجأة من خلال الفوز في هذه المواجهة رغم قوة منافسه.

الموعد والقنوات الناقلة للمباراة

تقام مباراة الهلال ضد الجبلين في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وستكون المباراة متاحة للمشاهدة عبر قناة SSC 1 HD في الوطن العربي والشرق الأوسط. يمكنك مشاهدة المباراة ومتابعة تشكيلة الهلال وأداء اللاعبين في هذه المواجهة الهامة.

تردد قناة SSC 1 HD السعودية

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا

تشكيلة مباراة الهلال ضد الجبلين في كأس خادم الحرمين الشريفين اليوم، حيث أن تشكيلة الهلال ضد الجبلين اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 – 24 ضمن إطار منافسات دور الـ 32، حيث يحل الزعيم ضيف ثقيل على منافسه الجَبلين في ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، ويسعى لتحقيق الفوز باللقب للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

تشكيلة الهلال ضد الجبلين اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين

حيث إن تشكيلة الهلال ضد الجبلين اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين التي اختارها البرتغالي جورجي جيسوس هي كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط دفاع الهلال: حسان تبمكتي، ياسر الشهراني، سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي.

بالإضافة إلى ذلك، خط الوسط: روبن نيفيس، محمد كنو، سالم الدوسري.

بالإضافة إلى ذلك، الهجوم: عبدالله الحمدان، مالكوم دي أوليفيرا.

كأس خادم الحرمين الشريفين

وكان قد تعادل الهلال السعودي، أمام مضيفه فريق ضمك، بنتيجة 1-1، فى المواجهة التى جمعت الفريقين على ستاد “الأمير سلطان بن عبد العزيز”، ضمن مباريات الجولة السابعة من عمر بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا

ومن المعروف أن، بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وذلك بمشاركة 32 فريقًا تم تقسيمهم إلى مستويين.