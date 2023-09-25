بث مباشر مباراة الهلال ضد الجبلين تويتر: مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر اليوم يلا شوت،يترقب الكثيرون موعد مباراة الهلال السعودي والجبلين اليوم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. يمكن مشاهدة مباراة الهلال والجبلين بث مباشر اليوم في هذه المواجهة المرتقبة.

يستعد الهلال لبداية حملة الدفاع عن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بمواجهة الجبلين، الفريق الذي ينافس في الدوري السعودي للدرجة الأولى. تقام المباراة مساء اليوم الإثنين، وسيكون بإمكان الجماهير متابعة البث المباشر للمباراة.

الكثير من علامات الاستفهام مطروحة حول موقف المدرب خورخي جيسوس وعلاقته بالنجم البرازيلي نيمار، بعدما تردد عن طلب صريح من الدوري البرازيلي بإقالة المدرب البرتغالي على خلفية الخلاف الذي نشب بينهما في أعقاب التعادل أمام نافباخور 1-1 في دوري أبطال آسيا.

ربما ألقى هذا الخلاف بظله على مباراة ضمك التالية في الدوري السعودي، والتي آلت إلى التعادل 1-1 أيضًا وخسر على إثرها "الموج الأزرق" صدارة ترتيب دوري روشن.

على كل حال سيحاول الهلال نسيان كل ما حدث والتركيز على بداية رحلة الدفاع عن لقب كأس الملك، وإن كانت مباراة الجبلين لا تبدو سهلة رغم فوارق المستوى، لا سيما وأن مفاجآت هذه البطولة تحديدًا لا تتوقف أبدًا.

تشكيلة الهلال لمواجهة الجبلين في كأس خادم الحرمين

أعلن النادي الهلالي تشكيلة فريقه الأساسية التي ستخوض مباراة الجبلين في إطار بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لعام 2024. وما يعنينا الآن هو معرفة تشكيلة الهلال ضد الجبلين وتوقعات الأداء في هذه المباراة المهمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا

قرر المدرب تشكيلة الهلال كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ياسر الشهراني، حسان تبمكتي، كاليدو كوليبالي، سعود عبد الحميد

خط الوسط: محمد كنو، روبن نيفيس، ميشيل ديلغادو، سالم الدوسري

خط الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، نيمار

مواجهة مهمة بين الهلال والجبلين

تعد مباراة الهلال ضد الجبلين في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين فرصة هامة لفريق الهلال لاستعادة ثقة جماهيره وتحقيق الانتصار الضروري. يأمل الهلال في تحقيق الفوز في هذه المباراة والتقدم بالترتيب العام للبطولة.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والجبلين | من هنــــا

والجدير ذكره أن المعلق الرياضي “عبدالله الحربي” سوف يتولى التعليق على مجريات مباراة الهلال والجبلين في كأس الملك السعودي، وذلك عبر قناتي SSC 1 SD وقناة SSC 1 HD فيما يمكن مشاهدة مباراة الهلال ضد الجبلين عبر تطبيق شاهد بتقنية SD أو عبر الاشتراك في الباقة من أجل مشاهدة المباراة بتقنية HD.