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الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

حساب الدوري الفرنسي يتغني بمصطفي محمد  بعد تألقة مع نانت "فيديو "

مصطفي محمد
مصطفي محمد

تغني حساب الدوري الفرنسي بالفرعون المصرى مصطفي محمد كهاجم نانت الفرنسي بعد تألقة مع الفريق  في الفترة الحالية بالدوري الفرنسي .

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نشر حساب الدوري الفرنسي فيديو ترويجي على الفرعون المصري مصطفي محمد لهدف سجله لوريان قائلا :"  لوجو علم مصر والسهم  شعار احتفال مصطفي محمد ".

نجح مصطفى محمد في تسجيل هدف نانت الثالث في اللقاء عند الدقيقة 55 من عمراللقاء، والخامس للاعب في الموسم الحالي خلف مبابي الهداف، وخرج النجم الدولي المصري في الدقيقة 80 من عمر اللقاء ونزل بدلًا منه اللاعب ماركينيوس.

 

سجَّل أهداف نانت في لقاء لوريان  كل من ماتياس أبلين وإراي كومارت ومصطفى محمد وفلوريان مولات وموسيس سيمون في الدقيقة الـ99 من اللقاء على الترتيب، على الجانب الآخر سجَّل أهداف نادي لوريان كل من جونيور كروبي ورومان فايفر وتوسين أييجون.

ويحتل نانت الفرنسي  المركز التاسع في ترتيب  الدوري للموسم الجديد 2023_2024  برصيد 8 أهداف.

 

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