ما هو اعتلال الأعصاب وأشهر أعراضه

اعتلال الأعصاب المعروف أيضًا باسم "اعتلال الأعصاب المحيطي" (PNP)، تتضرر الأعصاب الطرفية، يمكن أن تكون هذه على سبيل المثال، وأعصاب الذراعين والساقين أو الأعصاب التي تعصب الأعضاء الداخلية.

وتقول طبيبة الأعصاب ألكسندرا أليوخينا خصيصًا لـ MedicForum: "إن الأسباب الأكثر شيوعًا لاعتلال الأعصاب هي داء السكري وتعاطي الكحول".

في مرض السكري، يمكن أن يؤدي الارتفاع المستمر في مستويات السكر في الدم إلى تلف الخلايا العصبية، وعندما تشرب الكحول بشكل مفرط، فإن بعض منتجات تحلل الكحول يمكن أن تلحق الضرر مباشرة بأعصابك بالإضافة إلى ذلك، في مدمني الكحول، يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي سيئ وغير متوازن إلى نقص فيتامين ب 12، وهو أمر مهم للغاية لعمل الجهاز العصبي.

أسباب اعتلال الأعصاب

إلى جانب مرض السكري وتعاطي الكحول، هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى لاعتلال الأعصاب وتشمل هذه من بين أمور أخرى:

نقص فيتامين ب12 (على سبيل المثال، عند النباتيين أو بعد جراحة المعدة)

مرض كلوي

أمراض الكبد

قصور الغدة الدرقية (قصور الوظيفة وفرط نشاطها)

النقرس

السموم (مثل الزرنيخ والرصاص)

المذيبات الكيميائية (مثل الهيدروكربونات مثل البنزين أو ثلاثي كلورو إيثين والكحوليات مثل الميثانول)

بعض الأمراض المعدية الحادة مثل مرض لايم، والدفتيريا، وفيروس نقص المناعة البشرية، وغيرها.

متلازمة غيلان باريه (أمراض المناعة الذاتية)

مرض فابري (خطأ فطري في عملية التمثيل الغذائي)

السرطان (العلامة الأولى هنا قد تكون اعتلال الأعصاب) أو نتيجة العلاج الكيميائي.

ويمكن أن يلعب الإجهاد أيضًا دورًا في تطور اعتلال الأعصاب تحت الضغط، يمكن للفيروسات الخاملة أن تندلع مرة أخرى - على سبيل المثال، فيروس إبشتاين بار، فيروس الحماق النطاقي (العامل المسبب للقوباء المنطقية) أو فيروس الهربس البسيط.