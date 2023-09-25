أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في Openai 

كتبت الشركة في بيان صحفي أن أمازون تستثمر ما يصل إلى 4 مليارات دولار في Openai منافسة الأنثروبور كطريقة لتوفير التعلم العميق المتقدم والخدمات الأخرى لعملائها في خدمة Amazon Web Service (AWS)، كما كتبت الشركة في بيان صحفي.

في المقابل، تصبح AWS "مزود السحابة الأساسي" للأنثروبور لتدريب ونشر نماذج الأساس المستقبلية. إنه ثاني استثمار كبير في الشركة، الذي أسسه المسؤولون التنفيذيون السابقون في Openai، بعد شراكة Google التي تبلغ تكلفتها 400 مليون دولار مع الشركة.

ستبدأ شركة التجارة الإلكترونية باستثمار بقيمة 1.25 مليار دولار للحصول على حصة أقلية في الأنثروبور، مع خيار لتعزيز ذلك إلى ما مجموعه 4 مليارات دولار. إلى جانب Google و أمازون، تعتبر الأنثروبور أيضًا Salesforce و Zoom و Spark Capital وغيرها كمؤيدين. والجدير بالذكر أن صفقة أنثروبور مع Google لم تطلب من شراء الخدمات السحابية من عملاق البحث.

كشفت الأنثروبور مؤخرًا عن أول Chatbot Claude 2 الذي يواجه المستهلك، يمكن الوصول إليه من خلال الاشتراك مثل ChatGPT من Openai. يسترشد نظام "الذكاء الاصطناعى الدستوري" Claud ب 10 مبادئ "تأسيسية" للإنصاف والاستقلالية، ومن المفترض أن يكون من الصعب خداعها من الذكاء الاصطناعي الآخرين. تعمل الأنثروبور أيضًا على chatbot التي يطلق عليها "Claude-next" التي من المفترض أن تكون أقوى بعشر مرات من أي منظمة العفو الدولية الحالية ، وفقًا لـ TechCrunch.

تقوم شركة Startup بترويج نفسها كمدافع عن نشر AI المسؤول، وشكلت مؤخرًا مجموعة أمان لمنظمة العفو الدولية مع Google و Microsoft و Open AI. لقد كان مع AWS منذ عام 2021. "كلود يتفوق في مجموعة واسعة من المهام، من الحوار المتطور وتوليد المحتوى الإبداعي إلى التفكير المعقد والتعليمات التفصيلية، مع الحفاظ على درجة عالية من الموثوقية وإمكانية التنبؤ"، وفقًا لأمازون.

بدلاً من تدريب الطرز الخاصة بهم ، سيتمكن عملاء AWS من استخدام نماذج الذكاء الاصطناعى البشري عبر الأساس أمازون، وهي خدمة مصممة خصيصًا لتطوير الذكاء الاصطناعي. تقدم Amazon Cloud أيضًا تطبيقات الذكاء الاصطناعى الخاصة بها، ومع الشراكة الجديدة، تأمل في وضع نفسها كلاعب رئيسي في هذا المجال.

تعتبر Openai المدعومة من Microsoft إلى حد كبير هي الرائدة في AI و Chatbot Tech، وذلك بفضل خدمة ChatBot ChatBot و Dall-E Image. لا يزال استخدام الذكاء الاصطناعى في الأعمال التجارية ينمو بشكل كبير، على الرغم من المخاوف بشأن شرعية وأخلاقيات المحتوى المخلوع من AI-apperated-كانت تعتبر نقطة ملتصقة قوية في ضربة WGA، على سبيل المثال.