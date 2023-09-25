علماء يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى البعثة

في سبع وعشرين محافظة..

اختتمت فعاليات الأسبوع الثقافي للأوقاف في ‏سبع وعشرين ‏محافظة الأحد 24 سبتمبر 2023م، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "النبي (صلى الله عليه وسلم) من الميلاد إلى البعثة"، بمشاركة ‏نخبة من كبار العلماء ‏والأئمة المتميزين مع نخبة من كبار القراء والمبتهلين.

وقد أكد العلماء أن ذكرى ميلاد سيد المرسلين (صلى الله عليه وسلم) ذكرى عطرة النسيم فواحة الطيب، وقد كان ميلاد سيد الخلق وخاتم المرسلين (صلى الله عليه وسلم) بحق ميلاد أمة بكل ما تحمله الكلمة من معان فازدان بوجوده الكون، وأشرقت بقدومه الدنيا، وقد نشأ الحبيب المصطفى (صلى الله عليه وسلم) يتيمًا، إذ مات أبوه وهو في بطن أمه، ولما بلغ من العمر ست سنوات ماتت أمه، إلا أن الله (عز وجل) رباه وآواه وأدبه فأحسن تأديبه، يقول سبحانه: "أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيماً فَآوَى"، كما هيأ سبحانه لحبيبه ومصطفاه (صلى الله عليه وسلم) أسباب الرعاية، فتولى أمره جده عبد المطلب، واعتنى به أفضل عناية، وكفله عمه أبو طالب، واختصه بوافر الاحترام، وكامل التقدير، وقد كانت حياة نبينا "صلى الله عليه وسلم" قبل البعثة وبعدها أكرم حياة وأشرفها في سمو خلق، وعظمة نفس، فكان نبينا (صلى الله عليه وسلم) أفضل الناس مروءة، وأحسنهم خلقًا، وأكرمهم جوارًا، وأصدقهم حديثًا، وأبعدهم عن رذائل الأخلاق.

أماكن إقامة الأسبوع الثقافي

جدير بالذكر أن الأسبوع الثقافي أقيم بالمحافظات التالية:

ففي محافظة القاهرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الإمام الحسين ( رضي الله عنه).‎

وفي محافظة المنيا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عين شمس.‎

وفي محافظة البحر الأحمر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد التوبة.

وفي محافظة دمياط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المناوي.

وفي محافظة شمال سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو حنيفة.

وفي محافظة الدقهلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد المتولي.‎

وفي محافظة جنوب سيناء أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الطور.

وفي محافظة بورسعيد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرزاق.‎

وفي محافظة الإسماعيلية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد محمد علي.‎

وفي محافظة مطروح أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة القليوبية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الزيات.‎

وفي محافظة قنا أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مياس.‎

وفي محافظة البحيرة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الرحمة.‎

وفي محافظة المنوفية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد سيدي عزاز.‎

وفي محافظة الغربية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد السيد أحمد البدوي.

وفي محافظة الإسكندرية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد البرنس إبراهيم.‎

وفي محافظة الشرقية أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد زاد المعاد.

وفي محافظة أسيوط أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الكبير.

وفي محافظة أسوان أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أسوان.‎

وفي محافظة الوادي الجديد أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الحصري.‎

وفي محافظة بني سويف أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد إسماعيل القاي.

وفي محافظة الجيزة أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد مصطفى محمود.

وفي محافظة الفيوم أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد عليوة.‎

وفي محافظة سوهاج أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الأزهر.‎

وفي محافظة كفر الشيخ أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الشرقي.‎

وفي محافظة الأقصر أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد أبو شحات.‎

وفي محافظة السويس أقيم الأسبوع الثقافي بمسجد الخضر.