انعقاد مجلس جامعة بني سويف التكنولوجية السابع عشر

انعقد مجلس جامعة بني سويف التكنولوجية السابع عشر برئاسة الدكتور محمد محمود خضر رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور جان هنري حنا نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور نجيب الشيخ نائب رئيس الجامعة لشئون التدريب والصناعة، والدكتور على عبد التواب عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة، و مصطفى حسن أمين الجامعة.

استهل رئيس الجامعة المجلس بتقديم التهنئة لأعضاء مجلس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بالجامعة بمناسبة توقيع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتعاون الدولي وجامعة بني سويف التكنولوجية على سجل مناقشات مع الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA)، لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية والربط بين الجامعة والصناعة في جامعة بني سويف التكنولوجية حيث يهدف المشروع الذي تبلغ قيمته 8 ملايين دولار، ومدته 6 سنوات من 2023 إلى 2028؛ إلى تزويد سوق العمل المصري بقوى عاملة ماهرة مؤهلة للقيام بوظائف كتقنيين وفنيين رفيعي المستوى من خلال وضع خطة رئيسية متوسطة إلى طويلة الأجل لضمان استدامة النظام الجامعي وكذلك تطوير منهج شامل يجمع بين الجزء الأكاديمي واحتياجات الصناعة في برامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الميكاترونكس، الأوتوترونكس، بالإضافة إلى استحداث برنامج تكنولوجيا السكك الحديدية.

استعرض المجلس في جلسته الاستعدادات للعام الدراسي الجديد 2023/2024، وقبول الطلاب الجدد، واستكمال أعضاء هيئة التدريس وصيانة المعامل والورش والتجهيزات للعام الجديد، ومتابعة تجهيزات مقر الجامعة بواحة السليكون ونقل ما يلزم لها من تجهيزات لبدء الدراسة بها من 1 أكتوبر 2023.

وناقش المجلس عدد من الموضوعات منها قواعد قبول الطلاب المصريين الوافدين الدارسين فى جامعات روسيا الاتحادية وأوكرانيا والسودان للعام الاكاديمى 2023/2024، ومتابعة الكشف الطبي على الطلاب المستجدين، واستعراض خطة تدريبات الطلاب فى العام الدراسى الجديد.

كما استعرض المجلس الندوات والمؤتمرات التي تعدها الجامعة الفترة المقبلة والموضوعات المقترحة التي سوف يتم تناولها، وخطة تطوير البرامج الدراسية الجديدة لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعة، بالإضافة إلى منافشة احتياجات الجامعة من المعامل الدراسية والورش والمعدات التكنولوجية لتوفير بيئة تعليمية تناسب الطلاب وتتوافق مع متطلبات سوق العمل.