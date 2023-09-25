السيسي: الأعلى للاستثمار أصدر 22 قرارًا لدعم القطاع الخاص (شاهد)

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر أكثر من 22 قرارا وإجراء الهدف منها تشجيع الاستثمار من جانب القطاع الخاص في الدولة المصرية.

وتابع خلال كلمته اليوم بالاجتماع السنوي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الاثنين، أنه "أصدرنا مجموعة مشروعات لها أولوية.. وبنتكلم عن 140 – 150 مشروعا نعطيهم الأولوية.. ونعطيهم حوافز إعفاء ضريبي من 5 -10 سنوات للمشروعات ذات الأولوية.

وأكمل : “أنا بقول الكلام ده علشان البنية الأساسية اللى إحنا بنتكلم عليها.. وقلت الكلام ده عدة مرات.. وبنتكلم عن أفريقيا من خلال التجربة المصرية في مجال البنية الأساسية مش خلال التخطيط والتنفيذ وإدراك ما فعلناه أن ده أمر مهم جدا للقارة الأفريقية علشان تنمو من خلال تمويل منخفض التكلفة.. ونتيجة التحديات الاقتصادية خلال آخر 4 سنوات”.

وانطلقت الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية في شرم الشيخ، بمشاركة ١٠٦ دول، لتعكس واقعًا اقتصاديًا جديدًا يرتكز على الترابط القاري؛ من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة

تفاصيل جلسات البنك الآسيوي

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.