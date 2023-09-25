موعد إياب دور الـ 32 بين الأهلي وسان جورج بأبطال أفريقيا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره سان جورج الأثيوبي في تمام الثامنة من مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد القاهرة الدولي ، لحساب منافسات إياب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس التي أعلنت حصولها على حق بث مواجهتي الذهاب والإياب.

وحقق الأهلي بالأمس انتصارًا بثلاثية من دون رد أمس الأحد لحساب لقاء الذهاب.

انتصار الأهلي بالأمس ..

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، الفوز بثلاثية من دون رد على سانت جورج، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد على ستاد القاهرة، في ذهاب دور الـ٣٢ من دوري أبطال إفريقيا.

وسيطر لاعبو الأحمر على المباراة من بدايتها إلى نهايتها، ولاحت أمام لاعبيه أكثر من فرصة محققة لهز الشباك، لكنها لم تصل للنهاية السعيدة نتيجة لقلة التوفيق وعدم إتقان اللمسة الأخيرة، كما تصدت العارضة لهدفين محققين من تسديدتي إمام عاشور ورامي ربيعة.

سجل الهدفين الأول والثاني حسين الشحات في الدقيقتين 29 و58 من تسديدتين بمهارة فائقة، وأضاف أحمد عبد القادر الهدف الثالث في الدقيقة 4 من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليقطع الأهلي نصف الطريق لبلوغ دور الـ16 في انتظار لقاء العودة الذي يقام مساء يوم الجمعة القادم.