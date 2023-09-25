ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية بمركز شباب الأمل في الشرقية

تحت شعار حرفتك مهنتك..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الإهتمام بالشباب باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن والعمل على شغل أوقات فراغهم بطرق ايجابيه وتوجيهها لخدمة المجتمع، وذلك من خلال تنفيذ ورش عمل تدريبية للشباب والفتيات بمختلف أعمارهم السنية وخاصه الفتيات والمرأة المعيلة لفتح آفاق جديدة لهم للعمل وتعلم حرفة يستطيعون من خلالها رفع مستوى معيشتهم.

أشاد محافظ الشرقية، بالدور الفعال لنوادي الفتاة والمرأة بالشرقية لما تقدمه من دعم كامل لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والصحية وورش العمل المختلفة التي يتم فيها اكتساب الخبرات والمهارات واستثمار أوقات الفراغ وصولاً إلى الإستقلال المادي ورفع مستوي المعيشة بجانب تحسين وضع المرأة ورفع مكانتها وتمكينها من ممارسة حقوقها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرار.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى ختام فعاليات ورشة الحرف اليدوية والتراثية "الرسم علي القماش" والتي اقيمت تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية في الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر الجاري شارك فيها 15 فتاه من عضوات أندية الفتاه والمرأه بمركز شباب الأمل التابع لإدارة شباب العاشر من رمضان تحت شعار "مهنتك حرفتك".

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مبادرة "حرفتك مهنتك" لتعليم الحرف اليدوية والتراثية ،تُعد إحدى المبادرات الخاصة بعضوات أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع، بجميع مراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية ، والتي تأتي دعما للحرف اليدوية والتراثية كجزء من الهوية الثقافية والشخصية المصرية، ونشر ثقافة العمل الحر واستثمار الطاقات والمهارات لرفع كفاءه الفتيات لإنشاء مشاريع صغيرة تساهم في توفير حياه أفضل لهن.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أكد علي أهمية إقامة معارض لمنتجات المرأة الريفية، وذلك للحفاظ على بعض المنتجات التي تتميز بها المحافظة، ولدعم وتمكين المرأة اقتصاديًا عن طريق دعم مشاريع النساء الريفيات، وتوفير منافذ لبيع وعرض منتجاتهن في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بالاهتمام بقطاع الحرف الريفية واليدوية والتراثية وتوفير أوجه الدعم كافة لأصحاب هذه المشروعات ومساعدتهم على تطوير منتجاتهم.

فى سياق متصل أكدت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس قامت بتنظيم معرض للمشغولات اليدوية لعرض منتجات المرأة الريفية، ويشمل "ملابس جاهزة وشنط ومفروشات ومشغولات يدوية وأنتيكات وأدوات منزلية ومدرسية وصابون طبيعي ورسم حناء"، فضلاً عن منتجات الألبان والمنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن المعرض يفتح أبوابه أمام الزوار يوم الإثنين من كل أسبوع طوال العام، لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية، ضمن خطة المحافظة والدولة لتخفيف العبء عن المواطنين.