السيسي: 5 آلاف شركة تابعة للقطاع الخاص تعمل مع الدولة في تنفيذ المشروعات (شاهد)

كشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدد الشركات التابعة للقطاع الخاص التي تعمل مع الدولة في تنفيذ المشروعات القومية خلال السنوات الأخيرة.

وقال “السيسي” خلال كلمته اليوم بالاجتماع السنوي البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية، اليوم الاثنين، إن هناك 5000 شركة مصرية تابعة للقطاع الخاص كانت تعمل مع الدولة خلال السنوات الماضية في تنفيذ المشروعات على أرض مصر.

وتابع :"هل الدولة كإرادة سياسية حريصة على إن القطاع الخاص يقود التنمية في مصر؟ أيوه ده موجود وتم ترجمته مش بس تصريحات من جانب الحكومة أو من جانب القيادة السياسية ولكن من خلال إجراءات فعلية".

وواصل السيسي، قائلا: "وثيقة سياسة ملكية الدولة كان الهدف منها إن كل الاستثناءات التي تتمتع بها شركات القطاع العام من ضرائب وخلافه، كل الكلام ده تم إلغائه تماما حتى نعطى العدالة في التعامل والفرص المتكافئة للجميع".

تفاصيل جلسات البنك الآسيوي

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وأفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وندوات عن «مركز التعاون متعدد الأطراف لتمويل التنمية المشترك بين البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية ومصر: البنية التحتية العابرة للحدود.. مستقبل الاتجاهات وتعبئة التمويل»، و«الممارسات الدولية الجيدة في تنفيذ ومراقبة المشروعات»، و«الشمول الاقتصادي في البنية التحتية: التحديات والفرص»، فضلًا على جلسات أخرى وندوات مختلفة تمثل منصة دولية اقتصادية كبرى.