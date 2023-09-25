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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الداخلية يهنئ السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى «رئيس جمهورية مصر العربية» بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف.

 

جاء بها: «يسرنى في مناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أبعث لسيادتكم بأصدق التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بموفور الصحة ودوام التوفيق.. نستقبل هذه المناسبة الكريمة في كل عام بمشاعر الفخر والإعتزاز بسيرة صاحبها.. وهو من رسخ دولة الحق على قيم التسامح والإيثار وسعى صلى الله عليه وسلم أن تصبح منارة تنطلق منها مبادىء العدالة والمساواة للدنيا بأسرها.. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم.. ويُسدد خطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية.. لما فيه رفعة وطننا الغالى وإستقراره لتبلغ مسيرة العمل الوطنى مقاصدها.. في التنمية والإزدهار.. إنه نعم المولى ونعم النصير»

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