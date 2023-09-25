المحترفين المصريين.. أرقام قياسية وتألق في الأسبوع الأخير

شهد الأسبوع الأخير تألق المحترفين المصريين في الملاعب الأوروبية والعربية، ويأتي علي رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول، بجانب تألق مصطفي محمد في الدوري الفرنسي وغيرهم.

بداية التألق كانت مع مصطفى محمد مهاجم نانت في الدوري الفرنسي، الذي واصل تألقه بعدما سجل هدفا خياليًا من خارج منطقة الجزائ عن طريق ركلة حرة أسكنها في شباك لوريان، ليطارد المهاجم الفرنسي كيليان مبابي علي صدارة الهدافين ويحتل الواصفة برصيد 5 أهداف سجلها في 6 مباريات.

ثاني المحترفين المصريين كان أحمد حمدي الذي كسر صيامه التهديفي الذي طال مع فريقه مونتريال الكندي، وتمكن من تسجيل هدف فريقه الوحيد في الخسارة التي تلقاها بنتيجة 1-4 أمام أتلانتا يونايتد في الدوري الأمريكي للمحترفين (MLS).

وأبرز اللاعبين المحترفين المتألقين هو قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي واصل كتابة التاريخ مع الريدز في الملاعب الإنجيلزية، بعد تسجيل هدف في مرمى وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي من ضربة جزاء حصل عليها بنفسه بعدما تمت عرقلته داخل منطقة الجزاء، حيث سدد الكرة في منتصف المرمى بنجاح ليقود فريقه للفوز 3-1 في المباراة رقم 12 على التوالي بالمسابقة التي تشهد إسهامه بهدف على الأقل.

وكتب محمد صلاح التاريخ لنفسه بعدما أصبح أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل أو يصنع في 12 مباراة متتالية في مناسبتين مختلفتين.