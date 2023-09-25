عائشة بن أحمد تكشف حقيقة مشاركتها في فيلم "بضع ساعات في يوم ما"

نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد بشأن مشاركتها في الفيلم الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي يق

وم ببطولته عدد كبير من النجوم.

أوضحت عائشة أن عددًا من الأخبار المتداولة بشأن الفيلم تتضمن اسمها ضمن الأبطال، وهو أمر غير صحيح، إذ تشارك في عدة أعمال جديدة أخرى من المنتظر عرضها قريبًا.

وكانت انضمت الفنانة عائشة بن أحمد لبطولة الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" والتي تحمل اسم "روحى فيك" مكونة من 10 حلقات، وتأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، والتي من المقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وكان أعلن صناع مسلسل "55 مشكلة حب" بدء عرض أول حكايات العمل والتي تحمل اسم "الفريدو" على قناة ON يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجارى، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الذى تصدره بطلى الحكاية إلهام شاهين وأحمد فهمى، كما طرحت البرومو الرسمي والذى كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.