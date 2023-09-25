الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

كوبا تعلن تعرض سفارتها في واشنطن لهجوم إرهابي

بوابة الوفد الإلكترونية

 

أعلن وزير خارجية كوبا، برونو رودريغيز باريلا، اليوم الإثنين أن سفارة بلاده في واشنطن كانت "هدفا لهجوم إرهابي" بعدما ألقى شخصان قنابل مولوتوف على مبنى السفارة ليلا .

txt

الخارجية الأمريكية تكشف سر علاقة واشنطن مع روسيا والصين (شاهد)

txt

إيران: نأمل في تنفيذ اتفاق الإفراج المتبادل عن السجناء مع واشنطن

وأوضح الوزير أنه لم يصب أي من طاقم السفارة بأذى جراء الهجوم الذي وقع ليل الأحد، مشيرا إلى أنه الهجوم العنيف الثاني الذي تتعرض له السفارة منذ أبريل من عام 2020 عندما أطلق شخص عدة رصاصات باتجاه المبنى، وذلك حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

وتابع باريلا أن الجماعات المناهضة لكوبا تلجأ إلى الإرهاب ظانين أنهم بمأمن من العقاب، مشيرا إلى أن بلاده حذرت الولايات المتحدة بشكل متكرر من هذا .

يشار إلى أن سفارة كوبا أعادت فتح أبوابها مرة أخرى عام 2015 بعدما تم استعادة العلاقات الدبلوماسية بشكل طبيعي بين البلدين.

الجريدة الورقية