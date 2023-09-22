الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الخارجية الأمريكية تكشف سر علاقة واشنطن مع روسيا والصين (شاهد)

أمريكا والصين
أمريكا والصين

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل ويربيرج، أن الولايات المتحدة تسعى للتعاون مع الصين في مجموعة من القضايا المشتركة مثل تغير المناخ وجائحة كوفيد-19 والاقتصاد.

 

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 وقال تصريحاته عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تعتمد على مصالح مشتركة رغم وجود اختلافات كبيرة.

 

وأشار إلى أن وجود مصالح مشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في بعض الملفات، لكنه أكد أن هناك أيضًا اختلافات كبيرة تجعل التعاون يتطلب حذرًا. 

 

وأشار إلى الأحداث في أوكرانيا وأنه يجب أخذها بعين الاعتبار.

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