محافظ الشرقية: النزول بالحد الأدنى للقبول بعدد من مدارس التعليم الفني

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس التعليم الفني للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022 - 2023، وذلك للالتحاق بالصف الأول الثانوي الفني للعام الدراسي 2023 - 2024 كالآتي :

مدرسة الزقازيق الفنية بنات رقم (1) التابعة بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية 210 درجة بدلا من 215 درجة.

مدرسة أبو كبير المعمارية العسكرية بنين التابعة لإدارة أبو كبير التعليمية 155 درجة بدلا من 165 درجة لفصول الخدمات.

مدرسة مشهور الصناعية العسكرية المشتركة التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية 165 درجة بدلا من 170 درجة لفصول الخدمات.

وأوضح محافظ الشرقية أنه تقرر النزول بالحد الأدنى للقبول ببعض مدارس التعليم الفني بالمحافظة لإستكمال احتياجات المدارس من الطلاب المتقدمين وفق قواعد القبول المنظمة وتيسيراً على أولياء الأمور ولتحقيق المستهدف من عدد الطلاب المقرر قبولهم بمختلف المدارس بنطاق دائرة المحافظة وإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب لبذل المزيد من الجهد لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم في حياتهم العلمية والعملية بما يعود بالنفع مستقبلاً على المجتمع.

يذكر أن أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أن المحافظة تولي إهتمام بقطاع التعليم وتسعي جاهدة لتوفير الإعتمادات المالية اللازمة لإقامة منشآت وصروح تعليمية جديدة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للمساهمة في تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب لتخريج أجيال قادرة على المساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لبحث سبل تطوير العملية التعليمية والوقوف على إستعدادات المحافظة لإستقبال العام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وأشار محافظ الشرقية، إلى جاهزية 56 مدرسة جديدة تستوعب 595 فصلاً وبتكلفة 349 مليون جنيه لدخول الخدمة واستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، وكذلك الإنتهاء من إجراء أعمال الصيانة العاجلة لعدد 74 مدرسة بتكلفة 144 مليون جنيه، بالإضافة إلى الإنتهاء من أعمال إنشاء 48 مدرسة تستوعب 608 فصل بتكلفة 280 مليون جنيه ، وتطوير 59 مدرسة بتكلفة 79 مليون جنيه ، ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز الحسينية.

وتطرق الإجتماع إلى بحث إجراءات افتتاح مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا stem في مدينة فاقوس خلال العام الدراسي 2024 - 2025 والتوسع في عدد المدارس بالمحافظة، فضلاً عن بحث سبل سد العجز في المعلمين وتفعيل مجموعات الدعم المدرسي في مختلف انحاء المحافظة، وكذلك بحث سبل تفعيل وتعظيم دور مركز تأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة بمدينة العاشر من رمضان والخدمات التى يقدمها ويتم خلالها مراعاة كافة المعايير العالمية.

وأشاد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بمجهودات محافظ الشرقية، في المتابعة المستمرة لسير إنتظام العملية التعليمية بمدارس المحافظة، وتوفير بيئة مناسبة ليتمكن الطالب من الحصول على كافة المعلومات الدراسية بسهولة ويسر لحصد مراكز متقدمة في الشهادات العامة على مستوي الجمهورية، مؤكداً على إستمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم لقطاع التعليم بالشرقية باعتباره من أهم الركائز الأساسية لبناء الدولة وتقدم المجتمع.