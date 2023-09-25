نقيب الأشراف يشارك السفارة السعودية بالقاهرة الاحتفالات باليوم الوطني الـ 93

شارك السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، السفارة السعودية، الاحتفال باليوم الوطني الـ 93، الذي عقد بمقرها بالقاهرة، بحضور عدد من الوزراء والشخصيات العامة.

ونقل نقيب الأشراف، تهنئته باليوم الوطني الـ 93 للمملكة العربية السعودية، لسفير المملكة بالقاهرة أسامة بن أحمد نقلي، وللمملكة قيادة وحكومة وشعبا، معربا عن خالص أمنياته بأن تنعم مصر والمملكة العربية والسعودية والعالم أجمع بالأمن والأمان الاستقرار.

وأكد السيد محمود الشريف، خلال حديثه مع السفير أسامة بن أحمد نقلي، أن العلاقات بين شعبي مصر والسعودية قوية وراسخة وحقيقية ومستمرة، وأن الاحتفال بالعيد الوطني الـ 93 يأتي في وقت وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون في ظل ما يبذله القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في البلدين العظيمين.



وأثنى نقيب الأشراف، على ما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، من جهود لتعظيم دور السعودية إقليميا ودوليا، وخدمة ضيوف بيت الرحمن ودعم الأشقاء في مختلف الدول العربية والإسلامية.

ودعا السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن تنعم جميع بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار، وأن يعم الأمن والسلام على العالم أجمع.

نقيب الأشراف مهنئًا باليوم الوطني: العلاقات "المصرية - السعودية" قوية وراسخة



كان هنأ السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الملك سلمان بن عبدالعزيز خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، والحكومة وكافة الأشقاء بالمملكة العربية السعودية، بالعيد الوطني الـ 93، والذي يوافق الـ 23 من سبتمبر كل عام.

وأشاد نقيب السادة الأشراف، بما يقدمه الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان من جهود لتعظيم دور المملكة الإقليمي والدولي، وخدمة ضيوف بيت الرحمن ودعم الأشقاء في مختلف الدول العربية والإسلامية.

وشدد نقيب السادة الأشراف، على أن الاحتفال بالعيد الوطني هذا العام يأتي في الوقت الذي وصلت فيه العلاقات "السعودية – المصرية" ذروتها من التعاون والحرص على تقديم الدعم والمؤازرة الكاملة لما يبذله القيادة السياسية الحكيمة والرشيدة في البلدين العظيمين، مؤكدا أن العلاقات بين شعبي مصر والسعودية قوية وراسخة وحقيقية ومستمرة.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية وقائدها، وأن يوفقهم لما فيه خير البلاد والعباد، وأن تنعم جميع بلادنا بالأمن والأمان والاستقرار، ويجنبها ويلات الحروب.