حقيقة انتشار الوباء X في العالم (فيديو)

كشف الدكتور فؤاد عودة، رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية، حقيقة وباء "X"، الذي تحذر منه رئيسة فريق عمل اللقاحات ببريطانيا، قائلا: "التوقعات منها ما هو حقيقي وتوقعات لها أهداف سياسية واقتصادية، ونحن كأطباء نتعامل مع التوقعات الحقيقية، ولا يمكن تحديد خطورة وباء x".

وأضاف خلال مداخلة مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يذاع على الفضائية المصرية: "اليوم نتكلم عن نهاية وباء كورونا منذ عدة أشهر لكن الفيروس مستمر في الانتشار".

متحور أوميكرون وصل إلى أكثر من 600

وأوضح أن متحور أوميكرون وصل إلى أكثر من 600، مضيفًا: "في الفترة الأخيرة نتحدث عن متحورين بشكل كبير، وهما إيريس وإيبولا".

وذكر أن أزمة المناخ وذوبان الجليد والثلج تهدد بانتشار الأمراض، مؤكدًا أن كثير من الفيروسات محبوسة في الجليد، ومع ارتفاع درجات الحرارة جرى اكتشاف أكثر من 25 عائلة من الفيروسات المحبوسة يمكنها إصابة الإنسان، ولكن لا يمكن توقع قدرتها على التسبب في إحداث وباء من عدمها.