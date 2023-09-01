كارت الخدمات المتكاملة.. يبحث الكثيرمن ذوى الاحتياجات الخاصة عن رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والذي يمكن من خلاله مراجعة التعاملات الخاصة، حيث يعتبر البطاقة التي تصدر من مكاتب التأهيل الاجتماعي .

ونرصد رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي وفق وزراة التضامن الاجتماعي، على هذا النحو:

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

ومن الممكن الاستفادة من رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي بالدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنـــا، ومنه يُدخل المستعلم رقم القومي المكون من 14 رقما في الخانة المخصصة لذلك ثم يضغط على بحث.

حالات تستحق كارت الخدمات المتكاملة

وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي، الحالات التي تستحق الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، والتي وصلت لـ22 والتي جاءت كالتالي:

- الشلل الدماغي.

- درجة إبصار أقل من 6 على 36 في المرحلة المتوسطة.

- ذوي الإعاقات البصرية يحق لهم الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة.

- أمراض الدم المزمنة.

- اضطراب فرط الحركة، الجذام.

- تيبس المفاصل في أطراف متعددة.

- البتر متعدد الأطراف.

- متلازمة داون

- فقد البصر التام.

- اضطراب طيف التوحد.

- مصابو شلل الأطفال في طرف واحد.

- ضمور العضلات وذوي القزامة.

- الأمراض المزمنة التي تهدد الحياة.

- اضطرابات تعلم تعوق إدراك الطفل، يحق له الالتحاق بالمدارس الدامجة.

- صغر أو كبر حجم الرأس.

- الإعاقات السمعية.

- طيف التوحد.

- الشلل الرباعي النصفي العلوي أو السفلي.

- فقد السمع التام.

- مريض الهيموفيليا.

- درجة فقد السمع 55 ديسبل.

- قصار القامة «طولهم أقل من 140 سنتيمترا».

خطوات الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي على الإنترنت

وزارة الصحة حددت الخطوات المطلوبة للاستعلام المواطن عن نتيجة الكشف الطبي للمعاقين لسنة 2023 بهدف الحصول على كارت الخدمات المتكاملة، طبقا للخطوات التالية:

الخطوة الأولي: الدخول على موقع المجالس الطبية المتخصصة

الخطوة الثانية: اختر قسم أخبارنا.

الخطوة الثالثة: الضغط على أيقونة الكشف الطبى لطالبى بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

الخطوة الرابعة: الضغط على رابط الموقع الإلكتروني لـ الكشف الطبى للحصول على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة ثم اختيار الاستعلام.

الخطوة الخامسة: تسجيل الرقم القومي، ثم الضغط على كلمة بحث لتظهر أمامك نتيجة الكشف الطبي للحصول على الخدمات المتكاملة.