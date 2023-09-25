إستعدادات موسعة لإطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الـ ٢٧ بأرض الفروسية ببلبيس

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية في حالة إستنفار وتأهب لإطلاق مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته الـ ٢٧ لعام ٢٠٢٣ م .

واشار المحافظ إلى أن هذا المهرجان يُعد أحد العلامات السياحية البارزة والتي تحرص المحافظة على تنظيمه عام بعد عام، والذي يُدعى إليه الهواه ومحبي الخيول العربية الأصيلة، ويحرص على الإشتراك فيه أصحاب المزارع من داخل مصر وخارجها.

وأوضح الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية والمشرف العام على المهرجان، أن حفل افتتاح الدورة الـ ٢٧ لمهرجان الشرقية للخيول العربية الأصيلة سيحمل العديد من المفاجآت والفقرات الفنية والرياضية والإستعراضية، مشيراً إلى أن المهرجان في أيامه الثلاثة؛ سيشهد مسابقات لأدب وجمال الخيول العربية الأصيلة المشاركة من داخل مصر وخارجها.

وأضاف نائب المحافظ أنه تم توجيه دعوة لعدد من الوزراء والمحافظين، ونواب البرلمان، والفنانين، والشخصيات العامة، والإعلاميين، والصحفيين والمهتمين برياضة الخيل دولياً و عربياً، والأسر الشرقاوية بالمحافظة.

وقال نائب المحافظ إنه تم تجهيز أرض المهرجان بالنجيل الأخضر إستعداداَ لإطلاق مسابقات الأدب والجمال، وجاري تجهيز المنصة الرئيسية، وخيم إستقبال الضيوف الحضور، وأصحاب المزارع المشاركة والإعلاميين الصحفيين بالشكل المُشرف الذي يليق بأصالة وعراقة المهرجان.