آخر قمر عملاق بـ 2023.. ظاهرة فلكية نادرة في هذا الموعد

تشهد سماء مصر والوطن العربي ظاهرة فلكية مميزة لآخر قمر عملاق في العام الحالي 2023 إذ يكتمل قرص القمر، الجمعة 29 سبتمبر، ويصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم، ويعرف بـ "قمر الحصاد".

ويبدأ ظهور القمر العملاق في مساء يوم الجمعة، حيث يشرق بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي وتبلغ نسبة لمعانه 100%.

قمر الحصاد

في هذا السياق كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ البحوث الفلكية بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي، إن القمر يبدو لنا كما لو كان بدرا في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

وسمي قمر الحصاد بهذا الأسم لأن المزارعين قديمًا كانوا يعتمدون على إضاءته لتمديد أوقات عملهم بعد ساعات مغيب الشمس للتحضير للموسم الحالي من حراثة للأرض ونثر للبذور قبل هطول الأمطار، ولذلك فقد كان هذا القمر مشهدًا مُنتظرًا من المزارعين.

القمر العملاق الأخير

ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية باسم قمر الذرة أو قمر الحصاد لأنه يتم حصاد الذرة في هذا الوقت من العام، وهو البدر الذي يحدث بالقرب من الاعتدال الخريفي، كما أنه القمر العملاق الرابع والأخير لهذا العام، حيث يكون القمر في منطقة الحضيض في مداره حول الأرض، وهي المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض، لذلك يبدو حجمه أكبر قليلاً ولمعانه أكثر إشراقا من المعتاد.

كما يُشار إلى أن ظاهرة القمر العملاق 3 أو 4 مرات في العام الواحد، وفي حالات قليلة تحدث 5 مرات كما سيحصل في الأعوام من 2029 وحتى 2033، علمًا أن الأقمار العملاقة تظهر بشكل متتالي ويعود ذلك التكرار والتتابع إلى أن القمر يكون عملاقًا بحسب المسافة بينه وبين الأرض والتي تساوي أو تزيد عن 90%.