الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

ظاهرة فلكية يشهدها العالم الخميس.. تعرف عليها

بوابة الوفد الإلكترونية

تشهد سماء مصر والوطن العربي ظاهرة فلكية نادرة يوم الخميس المقبل، ويطلق عليها  قلب العقرب حيث يقترن القمر مع النجم أنتاريس في مشهد بديع ينتظره الملايين من محبي الفلك.

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القمر يقترن مع النجم بولوكس.. ظاهرة فلكية نادرة الأحد

في هذا السياق كشف المعهد القومى للبحوث الفلكية  إن القمريُرى مقترنًا مع النجم أنتاريس Antares قلب العقرب، في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بعد غروب شمس غد الخميس ودخول الليل في ذلك اليوم، ويمكن رؤية هذا الاقتران حتى غروب المشهد بغضون الساعة 10:30 مساء تقريبا.

وأشار المعهد ان  أنتاريس (قلب العقرب) هو نجم عملاق أحمر تبلغ كتلته 10 أضعاف كتلة الشمس ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، وان النجم العملاق هو نجم أحمر يفوق كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، و يبعد عن الأرض بحوالي 600 سنة ضوئية، ويعتبر ألمع نجم في برج العقرب

ونفى المعهد القومى للبحوث الفلكية خلال تصريحاته عن هذه الظاهرة  التي ينتظرها العديد من محبي علم الفلك أنه لا توجد علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم.

وعن مواعيد  رؤية اقتران القمر مع النجم العملاق، فيمكن مشاهدة هذا المشهد البديع في اتجاه الشرق في الرابعة صباحًا في ذلك اليوم قبل شروق الشمس، و  يختفي المشهد من شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس.

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