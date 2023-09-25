الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب يُشيد بأداء النادي الأهلي بعد الحصول على المركز الرابع في كأس العالم بسنغافورة

بوابة الوفد الإلكترونية

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بمستوي لاعبي سلة النادي الأهلي، بعد الحصول علي المركز الرابع لبطولة كأس العالم لكرة السلة للأندية بسنغافورة، مثنيًا علي دور الإتحاد المصري لكرة السلة علي جهوده مع الأندية والمنتخبات.


وأكد وزير الشباب والرياضة علي الدعم الكبير واللامحدود من قِبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للأبطال الرياضيين وكافة الأندية والمنتخبات الوطنية، وهو ما يلقى بظلاله على الإنجازات التي تشهدها المنظومة الرياضية خلال الفترة الراهنة علي المستويات العربية والقارية والإقليمية والدولية.


وأشار الوزير أن الوزارة تعمل علي تذليل كل العقبات لكل المنتخبات الوطنية والأندية المصرية في مختلف اللعبات علي كافة المستويات والاصعدة، وأثر ذلك في الوصول إلي قمة الأداء والإنجاز الذى يضاف إلى الرياضة المصرية.
 

مواد متعلقة

الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

ناسا.. هبوط أول مركبة تحمل كوب من غبار كويكب بينو

تجاعيد الوجه تظهر بعد النوم.. أعرف السبب

الجريدة الورقية