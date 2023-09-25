الكوليرا تثير الرعب بالعالم.. الاعراض وطرق الوقاية

الكوليرا.. حالة من الذعر يشهدها العالم من جديد بعد تفشي مرض الكوليرا في 44 دولة، أي بزيادة قدرها 25% عن تلك الدول التي أبلغت عن حالات بها في عام 2021م وفقًا لما لبيانات منظمة الصحة العالمية.



فيما تشير البيانات الحالية للعام الجاري 2023 إلى أن هذا الارتفاع العالمي لا يزال مستمرًا، حيث أبلغت 24 دولة حاليًا عن تفشي الكوليرا بها بشكل نشط، وباتت تعيش بعض البلدان في خضم أزمات حادة.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أبرز المعلومات عن مرض الكوليرا:



الكوليرا هي عبارة عن عدوى معوية حادة تنتشر عن طريق تناول الطعام أوالماء الملوث بالبراز الذي يحتوي على بكتيريا ضمة الكوليرا، ويرتبط هذا الأمر ارتباطًا وثيقًا بالافتقار إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الكافية.



أعراض الكوليرا



سرعة وضعف دقات القلب.

فقدان مرونة الجلد أي لا يوجد قدرة على العودة إلى الوضع الأصلي بسرعة إذا تم قرصه.

الأغشية المخاطية الجافة بما في ذلك داخل الفم والحلق والأنف والجفون.

انخفاض ضغط الدم

العطش.

تشنجات العضلات.

تشنج الأطراف

تنفس سطحي وسريع



طرق الوقاية



عدم شرب الماء إلا إذا كانت معبأة أو معلبة أو مغلية أو معالجة بمواد كيميائية معينة.

غسل الفواكه والخضراوات بالماء النظيف

غسل اليدين بالماء والصابون جيدًا قبل تناول الطعام

عدم تناول المأكولات البحرية النيئة أو غير المطهية جيدًا

كما يمكن أن تصبح الكوليرا قاتلة بسرعة في الحالات الشديدة حيث يمكن أن يؤدي الفقد السريع لكميات كبيرة من السوائل إلى الوفاة في غضون ساعات، لكن في الحالات الأقل خطورة يمكن للأشخاص الذين لا يتلقون العلاج أن يموتوا بسبب الجفاف والصدمة بعد ساعات.

منظمة الصحة العالمية

وقد أطلقت منظمة الصحة العالمية نداءً لجمع 160.4 مليون دولار أمريكي للاستجابة للكوليرا من خلال الخطة الاستراتيجية العالمية للتأهب والاستعداد والاستجابة، وتم إطلاق 16.6 مليون دولار أمريكي من صندوق الطوارئ التابع لمنظمة الصحة العالمية لحالات الطوارئ من أجل الاستجابة للكوليرا في عامي 2022 و2023.