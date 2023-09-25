فتاة تنهي حياة والدتها ببولاق الدكرور والسبب غريب

شهدت منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، جريمة بشعة انهت فتاة حياة والدتها المسنة داخل مسكنهما لسبب غريب، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وضبط المتهمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارًا من قسم شرطة بولاق الدكرور بورود بلاغ يفيد بالعثور على سيدة «جثة هامدة» داخل شقتها بدائرة القسم.

على الفور، انتقلت قوة من وحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة والفحص العثور على جثة سيدة مسنة داخل شقتها بدائرة القسم، ترتدي كامل ملابسها، وبها إصابات ظاهرية وكدمات متفرقة بالجسم تشيرلوجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتوصلت تحريات ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، إلى أن ابنتها وراء ارتكاب الجريمة، بأن قامت المتهمة بضرب والدتها على رأسها باستخدام عصا حديدية، ما أسفر عن إصابتها بجرح غائر في الرأس والتي أودى بحياتها في الحال.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم استهداف المتهمة بمأمورية من ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، وأمكن ضبطها،و التي أقرت بجريمتها مرددة "مش بتسمع الكلام" لتصطحبها قوة لإجراء المعاينة التمثيلية قبل عرضها على النيابة العامة التي أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات.