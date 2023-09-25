استقالة الحكومة الأردنية تمهيدًا لتعديل وزارى على حكومة بشر الخصاونة

أعلنت الحكومة الأردنية استقالتها، ووضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الاثنين برئاسته تمهيدا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة، وذلك حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية .

وذكر موقع قناة "المملكة" الأردنية أن هذا التعديل المرتقب هو السابع على حكومة بشر الخصاونة، منذ أن كلّفه الملك عبدالله الثاني بتولي المنصب في 7 أكتوبر 2020..

وكان أول تعديل حكومي على على حكومة الخصاونة سريعا، حيث قدم وزير الداخلية توفيق الحلالمة استقالته في .

وفي 2 من ديسمبر 2020، صدرت الإرادة الملكية السامية، بالموافقة على تعيين سمير المبيضين وزيرا للداخلية. نوفمبر ، وتم تعويضه في نفس اليوم.

أما التعديل الثاني فكان في 28 فبراير 2021، وذلك لتعويض وزير العدل بسام التلهوني، ووزير الداخلية سمير المبيضين اللذين قدما استقالتهما.