الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: ختام برنامج تدريب على مهنة اللحام

فعاليات
فعاليات

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، ان مديرية العمل بمحافظة السويس إختتمت البرنامج التدريبى المجانى لـ 15 متدرب على مهنة اللحام بمركز التدريب النموذجى بالسويس،وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد ، والتى تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة وخارجها ،ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023 / 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بتدريب الشباب منا لجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم .

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وزارة العمل: "سلامتك تهمنا" لنشر ثقافة الصحة المهنية بالإسكندرية

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وزارة العمل: تدريب تحويلي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات المنوفية

واوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن المتدربين أشادوا بالبرنامج التدريبي وجهود المديرية وفريق العمل بالمركز التى ساهمت فى إنجاح البرنامج وتحقيق الإستفادة الممكنة من أنشطته ، كما جرى استطلاع آرائهم حول نتائج التدريب والاستماع إلى مطالبهم الخاصة ببرامج التدريب المستقبلية التى ستعمل المديرية على توفيرها للشباب بالمجان لتتوافق مع المهن المطلوبة فى سوق العمل ، كما حثهم على العمل بكافة اشكاله وذلك على المهن التى يتم تدريب الشباب عليها فى المراكز التابعة للمديرية. 

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