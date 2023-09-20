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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزارة العمل: تدريب تحويلي على مهنة التفصيل والخياطة لفتيات المنوفية

فعاليات
فعاليات

أعلنت وزارة العمل عن تنظيم مديرية العمل بمحافظة المنوفية فعاليات الاختبار النهائي للدورة التدريبية المجانية للفتيات على مهنة التفصيل والخياطة ،وذلك  بمقر مركز التدريب المهنى بشبين الكوم.

وشمل الاختبار جانب نظرى وعملى ، بعد انتهاء مدة التدريب بواقع 150 ساعة تدريبية فى إطار خطة التدريب المهنى المعتمدة من الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة .

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توجيهات وزير العمل 

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب وتأهيلهم لدخول سوق العمل على المهن التي يتطلبها ، وفق أحدث البرامج والأساليب والمناهج التدريبية المستحدثة ، وتجهيز الشباب للحصول على فرصة عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة .

الدورات التدريبية 

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية ، ان الدورات التدريبية التي توفرها المديرية للشباب من الجنسين  تنفذ طبقاً لنظام الساعات المعتمدة ، كما يجري التدريب وفق أحدث المناهج التدريبية العالمية ، كما توفر المديرية المستلزمات والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً .

كما أشاد بأداء المتدربين فى الاختبار العملي خلال فترة التدريب ، حيث قامت بعض المتدربات بعرض نتائج التدريب التحويلى على بعض نماذج الملابس  التى قاموا بتصنيعها  ذات الجودة المتميزة.

وقدم الشكر والتقدير لفريق عمل المركز والإدارة المختصة على الجهد المبذول فى إعداد وتنظيم إجراء الاختبارات النظرية والعملية لهذه الدورة .

حضر الفعاليات سعيد زكى مدير منطقة العمل بشبين الكوم ،و هدى فرغلى مدير إدارة التدريب المهنى  ، و اشرف النقيب مدير مركز التدريب  ، و محمد عبد المقصود مشرف المركز 

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