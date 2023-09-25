مقتل ربة منزل على يد زوجها بالشرقية.. والشرطة تضبط المتهم

ضبطت الأجهزة الأمنية بالشرقية، عامل، متهم بقتل زوجته طعنا بسلاح أبيض عبارة عن "سكين" بمنزلهما بإحدى قرى مركز كفر صقر، ىبسبب خلافات عائلية، وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن وحجز الزوج على ذمة تحريات المباحث.

والبداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة من مستشفى كفر صقر المركزي بوصول سيدة تدعي "منى. ا. الـ" ربة منزل، 33 عاما، مقيمة بقرية سنجها التابعة لمركز كفر صقر، جثة هامدة، وبها طعنة في منطقة الصدر، وتم حجزها بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية أن وراء ارتكاب الواقعة، زوج المتوفية ويدعى "عبده . م . ف" 35 عاما، عامل، مقيم بذات العنوان، وذلك لوجود خلافات زوجية، وبتقنين الإجراءات تم ضبط الزوج المتهم، وبعرضه على النيابة تقرر حجزه على ذمة تحريات المباحث، وصرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.