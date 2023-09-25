بولندا: وصول أكثر من 26 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين وصول 26 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 15 مليون و826 ألف شخص.

وأضافت الوكالة حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن 26 ألفا و800 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن قرابة 14 مليونا و49 ألف شخص.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.