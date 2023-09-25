عاجل
وزير التجارة والصناعة يصدر قرارًا بإقالة رئيس هيئة التنمية الصناعية
الإثنين 25 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بولندا: وصول أكثر من 26 ألف لاجئ من أوكرانيا خلال 24 ساعة

لاجئ أوكرانيا
لاجئ أوكرانيا

 

أعلنت وكالة حرس الحدود البولندية اليوم الاثنين وصول 26 ألفا و900 لاجئ من أوكرانيا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع عدد الأوكرانيين الفارين إلى بولندا منذ بداية العملية العسكرية الروسية إلى أكثر من 15 مليون و826 ألف شخص.

txt

روسيا تسقط مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك

txt

مستشار سابق للرئيس الروسي: 52 دولة تُحارب ضد روسيا (شاهد)

وأضافت الوكالة  حسبما ذكر "راديو بولندا" في نشرته الإنجليزية أن 26 ألفا و800 مواطن أوكراني غادروا بولندا أمس الأحد عائدين إلى بلادهم، وبلغ إجمالي العائدين حتى الآن قرابة 14 مليونا و49 ألف شخص.

يشار إلى أن بولندا مررت في مارس من العام الماضي مشروع قانون يقدم حزمة دعم للاجئين الأوكرانيين الفارين من بلادهم ويمنحهم إقامة قانونية، ويكفل لهم حق الحصول على التعليم والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

مواد متعلقة

روسيا تدعو إيطاليا للتخلي عن سياستها غير الودية تجاه البلاد

اقتصادي: أوروبا تعاني من قرار روسيا بحظر تصدير الديزل (شاهد)

رئيس الوزراء العراقي يزور روسيا خلال أيام

روسيا: إسقاط 260 طائرة أوكرانية بدون طيار واعتراض 60 صاروخا وقنبلة خلال أسبوع
الجريدة الورقية