روسيا تسقط مسيرة أوكرانية في سماء مقاطعة كورسك

أحبطت روسيا هجوم أوكراني على الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيرة، مؤكدة أن منظومات الدفاع الجوي الروسية دمرت الطائرة في سماء مقاطعة كورسك الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية: "حوالي الساعة 20:30 بتوقيت موسكو في 24 سبتمبر، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة. حيث رصدتها منظومات الدفاع الجوي ودمرتها فوق أراضي مقاطعة كورسك".

وأفاد حاكم مقاطعة كورسك الروسية، رومان ستاروفويت، في وقت سابق من اليوم الأحد بأن طائرة مسيّرة أوكرانية هاجمت مبنى إداريا في مدينة كورسك اليوم الأحد، مخلفة إضرارا طفيفة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلنت روسيا، تدمير قواتها دبابتين سويديتين من طراز Strv 122 بالطائرات المسيرة شرق مدينة سفاتوفو في جبهات القتال على حدود جمهورية لوجانسك، حسب ما أفادت مجلة "فوربس" نقلا عن قنوات "تيلغرام" روسية.

وتُظهر الصور دبابتين سويديتين ثقيلتين من طراز Strv 122 بأبواب محطمة.

وأشارت إلى أنه من المستحيل أن نحدد بالضبط ما حدث لهما. ربما مرتا على الألغام وأعطبتا، ونتيجة لذلك اضطر الطاقم إلى تركهما. ثم بدأت الطائرات المسيّرة في مهاجمة الدبابتين لمنع القوات الأوكرانية من سحبهما إلى الخلف لإصلاحهما.

وأشارت "فوربس" إلى أن الدبابات السويدية Strv 122 هي نسخة من دبابة Leopard 2 وتمتلك درعا أقوى، لكن مدفعها أضعف.

وأكدت أن هذه أفضل دبابة تم إرسالها إلى أوكرانيا حتى وصول الأمريكية "أبرامز"، وتم إرسال 10 من هذه الآليات إلى كييف.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين أن "الخسائر الناجمة عن الهجوم الأوكراني المضاد كانت كبيرة ومبكرة، حيث فقدت كييف ما يقرب من خمس معدات الناتو المقدمة من أجل العملية".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في 4 يونيو الماضي، حيث نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو" وتحمل أسلحة غربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" التي نشرت على نطاق واسع في أرض المعركة، ثم أحدثت لقطاتٌ لعدد من الآليات العسكرية المحترقة في ساحة المعركة صدى واسعا في الغرب.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: