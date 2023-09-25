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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قائمة البنك الأهلي لمواجهة بيراميدز في الدوري

فاسيليو
فاسيليو

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 21 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة  بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الإثنين بستاد السلام في الرابعة عصرًا 

وجاءت القائمة على النحو التالي 

حراسة المرمي.. محمد أبوجبل _ حسن شاهين 

الدفاع.. أيمن أشرف _ اسحاقو يعقوبو _ أمير مدحت _ سعيد سيمبوري _ معاذ الحناوي _ محمد بسيوني _ محمود الجزار 

خط الوسط .. محمد فتحي _ أحمد النادرى _ سيرجى اكا _ محمود سيد _ أحمد مدبولى _ عماد فتحى  _ محمد عبد اللطيف جريندو _ إبراهيم حسن _ أحمد ياسر 

الهجوم.. كريم بامبو _ محمود قاعود _ أسامة فيصل.

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