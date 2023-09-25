القائمة النهائية لـ إيسترن كومباني قبل انطلاق دوري القسم الثاني
أرسل نادي إيسترن كومباني الرياضي برئاسة المهندس نصر عبدالعزيز قائمته النهائية لاتحاد الكرة استعداداً للموسم الجديد 2023 -2024, والمختارة من جانب الجهاز الفني بقيادة خالد إينو لخوض منافسات دوري الدرجة الثانية بمجموعة القاهرة.
من المقرر إقامة الجولة الأولى أمام كهرباء الإسماعيلية 12 أكتوبر القادم.
وضمت قائمة إيسترن كومباني كلا من:
حراسة المرمى:
أحمد محمد عبدالحليم (بوسكا)-سعيد فتحي-أحمد الغندور-أحمد نصار.
الدفاع:
عمرو زعفان- أحمد عصام-محمد علاء-إيهاب يوسف-مصطفي إبراهيم-على العربي - محمد جمعه-عبدالستار أحمد- يوسف عارف- عبدالعظيم شريف - محمد فرج.
الوسط:
أحمد أبو بكر (موكشا)-محمد عبدالله -أحمد سعيد الاعصر-الحسيني طه راشد-أحمد طارق-أحمد سعد (بلحة)-عبدالله محمد عيد (قنبلة)-محمود أحمد مرسي-أسامة إبراهيم (كاچو).
الهجوم:
محمد حسن -مصطفي بهاء-إسماعيل أشرف-محمد محمد أنور-عبدالخالق عبدالرحمن-محمد عادل القرش.